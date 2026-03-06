Inaugurato in città il centro diurno dedicato ai pazienti con disturbi cognitivi

È stato aperto a Pescara un nuovo centro diurno dedicato ai pazienti con disturbi cognitivi e malattie neurodegenerative. La struttura offre servizi e supporto a chi necessita di assistenza durante il giorno, con personale specializzato e spazi pensati per le esigenze degli utenti. L'inaugurazione è avvenuta questa mattina alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti della struttura.

Presente, fra gli altri, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri per il centro dedicato a persone con patologie degenerative cognitive “L’Alzheimer così come le malattie neurodegenerative rappresentano senza dubbio una delle più significative emergenze che i sistemi socio-sanitari si trovano ad affrontare per l’impatto che hanno sui servizi assistenziali e sulle famiglie. Pensiamo che ogni 3 secondi si registra un nuovo ‘caso’ di Alzheimer, nella Regione Abruzzo i casi stimati sono circa 18mila; nella sola provincia di Pescara su 73.370 anziani, i pazienti con Alzheimer sono 4.200 e nella città di Pescara, su 31.200 ultrasessantacinquenni, ci sono ben 1. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

