A 20 anni diventa dipendente da un chatbot di IA | primo caso italiano in un SerD del Veneto

Un centro di salute mentale nel Veneto sta seguendo il caso di una giovane donna di 20 anni che ha sviluppato una dipendenza legata all'uso di un chatbot di intelligenza artificiale. La ragazza ha iniziato a utilizzare ripetutamente il servizio, manifestando comportamenti compulsivi. È il primo episodio di questo tipo segnalato in Italia e si inserisce in un contesto di attenzione crescente sui rischi legati alle nuove tecnologie.

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Un Ser.D del Veneto ha iniziato a seguire il caso di una ventenne che ha sviluppato una dipendenza comportamentale legata all'intelligenza artificiale. In altri termini, ha sviluppato un rapporto compulsivo e distorto col il suo chatbot di IA, del quale non può fare a meno. Sempre più adolescenti si legano emotivamente agli assistenti virtuali con rischi significativi per la salute mentale, il rendimento scolastico e le interazioni sociali.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Chi è Kimi Antonelli, vincitore del GP di F1 in Cina e primo pilota italiano di Formula 1 a vincere da 20 anniDopo vent’anni, un pilota italiano torna a trionfare in un Gran Premio di Formula 1. Cina, storico trionfo di Antonelli nel Gp di F1 a Shanghai: è il primo italiano da 20 anniTeatro, in scena al Tram “Cascando!”, sguardo ironico e umano sulla Fine Addio a Bruno Contrada. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Spionaggio russo, 20 anni per Biot: diventa definitiva la sentenza per l’ex ufficiale della Marina; Garlasco, Sempio e i 3mila messaggi con il nickname Andreas: Tra i 18 e i 20 anni ossessionato da una ragazza. Lo stupro? Dimostrazione di forza. Mi ritrovo nell'Incel che ha fatto la strage; Magliana e Marconi più vicine: il nuovo ponte atteso da 20 anni diventa realtà; Sì, quella sera tentò di assassinare la compagna. Quando in campo va l'ironia il Serra Riccò è da Champions grazie ai suoi tifosi: la squadra retrocede in Prima categoria, loro salutano il guardialinee con uno striscione che sta girando l'Italia https://www.ilsecoloxix.it/sport/2026/05/07/news/serra_ricco_guardi - facebook.com facebook