Cina storico trionfo di Antonelli nel Gp di F1 a Shanghai | è il primo italiano da 20 anni

Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria nel Gran Premio della Cina alla guida di una Mercedes, diventando il primo italiano a vincere una gara del Mondiale di Formula 1 dopo più di 20 anni. L'ultimo successo di un pilota italiano risale al 19 marzo 2006, quando un altro italiano vinse il Gran Premio della Malesia. La gara si è svolta a Shanghai.

Teatro, in scena al Tram “Cascando!”, sguardo ironico e umano sulla Fine Addio a Bruno Contrada. L’ex 007 coinvolto nell’inchiesta sui legami Stato-Mafia era nato a Napoli 94 anni fa Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gp della Cina, al volante della Mercedes. È il primo italiano a imporsi in una gara del Mondiale dopo Giancarlo Fisichella, che il 19 marzo 2006 vinse il Gp della Malesia. Il bolognese, che ha solo 19 anni e mezzo e ieri è diventato il più giovane autore di pole position della storia della Formula 1, ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra George Russell. Primo podio con la Ferrari per Lewis Hamilton, terzo dopo un lungo duello interno con l’altra rossa di Charles Leclerc. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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