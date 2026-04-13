88° Maggio Musicale | si comincia con The death of Klinghoffer Regia di Luca Guadagnino

Quest'anno l'88ª edizione del Maggio Musicale inizia con la rappresentazione di «The death of Klinghoffer», diretta dal regista Luca Guadagnino. Sul palco, l'Orchestra e il Coro del Maggio sono diretti dal maestro Lawrence Renes. La prima rappresentazione si svolge in un teatro della città, con la produzione che ha già suscitato diverse discussioni in ambito artistico e culturale.

FIRENZE – Domenica 19 aprile 2026 alle 17, nella Sala Grande del Teatro, prende il via l’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino con The Death of Klinghoffer, opera di John Adams mai rappresentata a Firenze e ispirata al sequestro della nave da crociera “Achille Lauro”, avvenuto nell’ottobre del 1985. Sul podio della Sala Grande, alla guida dell’Orchestra e del Coro del Maggio, c’è Lawrence Renes, un vero specialista, esecutore e profondo conoscitore delle composizioni di Adams. Il cast è formato da Daniel Okulitch come The Captain; Laurent Naouri nella parte di Leon Klinghoffer; Susan Bullock in quella di sua moglie, Marylin...🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - 88° Maggio Musicale: si comincia con «The death of Klinghoffer». Regia di Luca Guadagnino Festival del Maggio Musicale Fiorentino, la stagione verrà inaugurata con lo spettacolo “The Death of Klinghoffer” di John Adams, con la regia di Luca GuadagninoFestival del Maggio Musicale Fiorentino, la stagione verrà inaugurata con lo spettacolo “The Death of Klinghoffer” di John Adams, con la regia di... La morte di Klinghoffer apre il Maggio: Guadagnino porta in scena il capolavoro di AdamsÈ un'opera che sfugge alle categorie, che non si lascia ridurre a nessuna etichetta comoda, e che da più di trent'anni continua a interrogare...