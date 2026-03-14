Insensato fare di Trump il capro espiatorio dei fallimenti dell’Unione Europea

Un commento recente sostiene che sia insensato attribuire a Trump la responsabilità dei problemi dell’Unione Europea, che vengono invece attribuiti a inefficienze e danni causati da decisioni interne. La frase evidenzia come il presidente americano non sia direttamente coinvolto nelle vicende europee e che le difficoltà della UE non siano imputabili alle sue azioni. La critica mette in discussione la tendenza a scaricare le colpe su altre figure politiche.

L’intervento del direttore de Il Tempo Daniele Capezzone, ospite della prima giornata del Festival della cultura della libertà «È insensato fare di Trump il capro espiatorio dei fallimenti dell’Unione europea, che è spesso inutile e dannosa non certo per colpa del presidente americano». Così il direttore de Il Tempo Daniele Capezzone, intervenuto alla prima giornata della decima edizione del Festival della cultura della libertà, organizzato da Associazione culturale Luigi Einaudi in collaborazione con Confedilizia, Banca di Piacenza, European students for liberty, Associazione dei Liberali Piacentini, Istituto Liberale. Appuntamento in corso... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Ucraina-Usa: l’Europa è il capro espiatoriodi Alexandre del Valle – L’ultimo incontro Trump-Zelensky mostra chiaramente il cambiamento nel comportamento di quest’ultimo. Leggi anche: Il piccolo capro espiatorio della linea 30