Le imprese coinvolte nei progetti finanziati dal Pnrr non possono essere considerate responsabili delle scadenze previste per gli interventi. Questa dichiarazione arriva da Ance Brindisi in seguito ai recenti aggiornamenti normativi e alle indicazioni operative riguardanti le tempistiche da rispettare. La questione riguarda le modalità di gestione e le responsabilità legate alle attività finanziate attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

BRINDISI - Le imprese non possono diventare il capro espiatorio della corsa finale del Pnrr. È la posizione di Ance Brindisi dopo i recenti chiarimenti normativi e operativi introdotti sul tema delle scadenze degli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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