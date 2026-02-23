Il racconto della storia di Brindisi | presentazione del VI volume dell' archivio storico

BRINDISI - Arriva un nuovo appuntamento con la Casa di Quartiere Accademia degli Erranti in un suggestivo incontro con la storia di Brindisi. Mercoledì 25 febbraio, alle ore 17:30, presso la sala conferenze dell'ex convento delle Scuole Pie (in via Giovanni Tarantini 35), verrà presentato il "VI volume dell'archivio storico brindisino", nell'ambito della rassegna letteraria "Pagine Erranti". L'evento, dal titolo "Nuovi studi sulla storia di Brindisi", è organizzato dall'A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade in collaborazione con la Società di Storia Patria per la Puglia sezione di Brindisi e l'iniziativa "Brindisi città che legge", rappresentando un'occasione unica per approfondire la conoscenza del territorio attraverso uno sguardo multidisciplinare che spazia dalla storia all'arte, dalla lingua alla cultura, fino all'ambiente del territorio brindisino. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Storia della scienza e solidarietà: a Eboli la presentazione del volume “Genetica”A Eboli si terrà la presentazione del volume “Genetica – La straordinaria storia”, pubblicato da Idelson Gnocchi nel 2025.

Appuntamento con la presentazione del secondo volume sui Mestieri e attività storiche di BrindisiLunedì 29 aprile, presso la sede di Antiche Strade, si terrà la presentazione del secondo volume dedicato ai Mestieri e alle attività storiche di Brindisi.

