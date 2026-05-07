Ogni giovedì mattina alle nove, lo Zen e Sferracavallo si riempiono di bancarelle che espongono vari prodotti. I quartieri sono frequentati da persone che fanno acquisti o semplicemente camminano tra le bancarelle. La presenza di venditori ambulanti è stabile e consolidata nel tempo. La zona ha visto un aumento della presenza di attività legate al commercio ambulante, con alcuni operatori che operano senza autorizzazioni ufficiali.

AGI - Alle 9 del mattino di ogni giovedì lo Zen è brulicare di bancarelle arricchite di frutta e verdura e un caleidoscopio di colori e vita che per metà della giornata e una volta alla settimana nasconde e riesce a far perfino dimenticare l'immondizia per le strade e il degrado in cui lo Stato ha precipitato uno dei quartieri popolari di Palermo. Questa mattina, questo giovedì, così non è andata: il comando agli ambulanti, più veloce della reazione delle forze dell'ordine, era che oggi si lasciasse il campo a un funerale "importante". Su una pagina Facebook che fa riferimento a una famiglia di cognome Barone era apparso ieri questo messaggio: "Mi scuso con le persone del mercato ma essendo che mio padre è molto amato e conosciuto non si fa il mercato fatelo girare nel modo che arriva a tutti zona zen".🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Zen e Sferracavallo, la mafia si riprende i quartieri

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