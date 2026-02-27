Il pizzo sulle case allo Zen e i frutti di mare imposti a Mondello e Sferracavallo | chieste 36 condanne

La Procura ha richiesto 36 condanne per boss e gregari del mandamento di Tommaso Natale-San Lorenzo, tutti coinvolti nel maxiblitz dei carabinieri dell’11 febbraio dell’anno scorso, che portò a 180 arresti. Tra le accuse ci sono il pizzo sulle case allo Zen e le imposizioni sui frutti di mare a Mondello e Sferracavallo. La sentenza è attesa nelle prossime settimane.

La Procura chiede la condanna di 36 tra boss e gregari del mandamento di Tommaso Natale-San Lorenzo, tutti coinvolti nel maxiblitz dei carabinieri che l'11 febbraio dell'anno scorso aveva portato a 180 arresti. La requisitoria dei sostituti procuratori Giovanni Antoci, Andrea Fusco e Felice De.