Il presidente ucraino ha incaricato un alto rappresentante di recarsi negli Stati Uniti con l’obiettivo di riavviare i colloqui di pace. La visita segue le recenti iniziative di Kyiv per cercare un’intesa sul conflitto in corso, con l’intento di favorire un avvicinamento tra le parti coinvolte. Le autorità ucraine continuano a lavorare per trovare soluzioni condivise e ridurre le tensioni nella regione.

Kyiv rilancia gli sforzi per raggiungere un compromesso sul conflitto in Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha infatti inviato negli Stati Uniti il segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa nazionale, Rustem Umerov, per incontrarsi con gli inviati del presidente statunitense Steve Witkoff e Jared Kushner e rilanciare i contatti con l’amministrazione americana in una fase di crescente impasse diplomatica tra Kyiv e Mosca. I negoziati mediati da Washington sembrano aver raggiunto un punto morto, mentre Kyiv teme che l’attenzione strategica americana si stia progressivamente spostando dal conflitto ucraino alla crisi mediorientale e alla guerra con l’Iran.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Zelensky manda Umerov negli Usa per ridare slancio ai colloqui di pace

Notizie correlate

Ucraina, Zelensky: “Guerra in Iran ritarda colloqui di pace fra Kiev e Mosca”(Adnkronos) – La guerra in Iran sta distogliendo l'attenzione globale dall'Ucraina e ritardando potenziali soluzioni tra Kiev e la Russia.

Leggi anche: Ucraina: Zelensky, 'Umerov incontrerà Witkoff domani'