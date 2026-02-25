Ucraina | Zelensky ' Umerov incontrerà Witkoff domani'

Kiev, 25 feb. (AdnkronosAfp) - Il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov incontrerà domani l'inviato statunitense Steve Witkoff. Lo ha annunciato, in vista di un nuovo round di colloqui con la Russia previsto per marzo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Domani incontrerà i negoziatori americani Witkoff e Kushner", ha detto Zelensky ai giornalisti, aggiungendo che l'incontro fa parte dei "preparativi per un incontro trilaterale con la Russia, che riteniamo avrà luogo all'inizio di marzo". Il consigliere di Umerov ha aggiunto che l'incontro di domani si terrà a Ginevra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

