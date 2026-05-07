Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato la petizione dei tifosi rivolta alla dirigenza della squadra di calcio. Ha affermato che il presidente della società non punta a guadagnare denaro con il club, ma si concentra sulla conquista dei trofei. La discussione si è concentrata sulla gestione della squadra e sugli obiettivi sportivi, senza menzionare dettagli specifici delle richieste dei tifosi o delle strategie future.

I tifosi rossoneri non si fermano, e fanno continuare la protesta. Nelle ultime ore, i tifosi del Milan, che hanno preso spunto da quelli del Real Madrid, hanno voluto avviare una vera e propria petizione che chiede le dimissioni dell'attuale amministratore delegato Giorgio Furlani. Ad oggi, la petizione ha superato quota 12.500 firme, un'ulteriore conferma del malcontento del mondo Milan che non riguarda solo i risultati in campo, ma una vera e propria gestione della squadra, tra calciomercato ecc. a commentare la vicenda è stato anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che suoi propri profili social ha voluto offrire il suo pensiero sull'attuale situazione in casa rossonera.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Zazzaroni: “Furlani? Col Milan non si fanno i soldi. Si conquistano i trofei”

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