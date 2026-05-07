Zanetti ammette che l’Inter difficilmente acquisterà il Como

In un’intervista recente, Zanetti ha dichiarato che è improbabile che l’Inter effettui un acquisto del Como nel prossimo futuro. La notizia ha suscitato reazioni sui social media, dove si sono moltiplicati commenti e discussioni. La dichiarazione mette in chiaro la posizione del club riguardo a possibili trasferimenti, senza ulteriori dettagli o motivazioni ufficiali. La questione ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli analisti sportivi.

2026-05-06 19:42:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Javier Zanetti ha apparentemente già ammesso la sconfitta per quanto riguarda il potenziale inseguimento da parte dell’Inter della stella del Como Nico Paz, indicando che il nazionale argentino tornerà al Real Madrid. Paz è stato una rivelazione per la squadra di Cesc Fabregas in questa stagione, il trequartista ha segnato 12 gol e fornito sei assist per il Como, che conserva ancora la speranza di qualificarsi per la Champions League della prossima stagione. I suoi 18 gol sono al terzo posto in Serie A, dietro solo alla coppia dell’Inter Federico Dimarco (22) e Lautaro Martinez (21).🔗 Leggi su Justcalcio.com

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