Stasera si gioca una partita tra Inter e Como, con il focus su Perrone, che sarà particolarmente seguito. La società nerazzurra valuta con attenzione il suo rendimento in campo, mentre Zanetti potrebbe avere un ruolo importante nelle trattative di mercato legate al giocatore. La sfida non riguarda solo la coppa, ma anche aspetti legati alle operazioni di acquisto e vendita dei calciatori.

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© Calcionews24.com - Mercato Inter, Perrone l’osservato speciale di stasera contro il Como: Zanetti può avere un ruolo chiave nella trattativa

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