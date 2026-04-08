Calciomercato Inter Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro | la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como

Durante l'estate, la società nerazzurra sta lavorando su diverse operazioni di mercato, concentrandosi in particolare sul reparto centrale. Il vicepresidente ha avviato trattative per ingaggiare un giovane talento proveniente dal Como, con l’obiettivo di rafforzare la linea mediana della squadra. Le trattative sono in corso e si attende un'evoluzione nelle prossime settimane, mentre le altre operazioni di mercato sono ancora in fase di definizione.

Spalletti Juve, ci siamo per il rinnovo: c’è la data per l’annuncio! Subito pronti due regali dal mercato? Bayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo» Giannini allarmato dalla Roma: «Non mi aspettavo un crollo del genere dopo quel pari con la Juve! Mancano cinque titolari per colmare il gap» Milan, Altafini va giù pesante: «Non sono sorpreso dall’uscita dal giro Scudetto. Leao? Vada a giocare altrove.Ecco chi vedrei bene in rossonero»... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Temi più discussi: Corsport svela: Zanetti si è messo all’opera per portare questo top del Como all’Inter! E non è Paz; Zanetti: L'Inter ha vinto 18 delle ultime 14, un calo è normale. Esultanza Dimarco? Non guardiamo a queste cose, l'Italia deve concentrarsi sulla partita; Javier Zanetti: Chivu a lungo all’Inter? Rispondo così! Sul ritorno di A. Stankovic e lo scudetto…; Calhanoglu può partire: Zanetti spinge per un grande sostituto argentino.

Inter, anche Zanetti al lavoro per il colpo PerronePerrone è nato ad Haedo in Argentina ed è cresciuto nel settore giovanile del Velez e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per provare a sondare la disponibilità sua e della sua ... calciomercato.com

Corsport svela: Zanetti si è messo all’opera per portare questo top del Como all’Inter! E non è PazUn nome nuovo, emerso solo poche settimane fa, una delle certezze di Fabregas per il Como che sogna la qualificazione in Champions ... msn.com

Calciomercato Inter, mentre Bastoni non chiederà la cessione, il Barcellona spinge per averlo https://tinyurl.com/2xl8vs7k - facebook.com facebook

Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com