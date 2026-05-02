Zak Brown | In McLaren eravamo come la Forza Oscura di Star Wars

Zak Brown ha paragonato l’ambiente di lavoro in McLaren a una “Forza Oscura” di Star Wars, descrivendo una cultura caratterizzata da atteggiamenti intimidatori. Negli ultimi anni, la squadra ha adottato strategie specifiche per affrontare questa problematica, puntando sull’inserimento di un 40% di nuovi talenti. Questi cambiamenti hanno portato a un’evoluzione nel modo di lavorare, con l’obiettivo di creare un ambiente più aperto e collaborativo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Zak Brown a trasformare una cultura intimidatoria?. Quali strategie usa McLaren per integrare il 40% di nuovi talenti?. Perché la squadra punta tutto sulle pilote della F1 Academy?. Come influirà l'inclusione radicale sui futuri successi in pista?.? In Breve Obiettivo 40% personale appartenente a gruppi sottorappresentati entro la fine del decennio.. Programma Next coinvolge 60 giovani donne tra i 18 e i 23 anni.. Pilote Ella Lloyd ed Ella Stevens partecipano alla serie F1 Academy con Rodin.. Collaborazione strategica con partner tecnologici Google e Cisco per sviluppo multidisciplinare.. Durante il forum Business Exchange a Miami venerdì scorso, Zak Brown ha rivelato come la cultura interna della McLaren fosse un tempo simile alla forza oscura di Star Wars.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zak Brown: “In McLaren eravamo come la Forza Oscura di Star Wars Notizie correlate Leggi anche: Relazione tesa tra Zak Brown e Oscar Piastri: chance per Max Verstappen in McLaren. Star Wars: Maul – Shadow Lord. La recensione della nuova serie di Star WarsIl debutto di Star Wars: Maul – Shadow Lord su Disney+ non è solo l’uscita di una nuova serie animata; è il culmine di un viaggio narrativo iniziato... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Terremoto in Formula 1, McLaren contro tutti: le accuse (alla Mercedes); McLaren, il ceo Zak Brown lancia l'allarme: Legami finanziari tra team minano l'integrità della F1; McLaren – Zak Brown: Horner in F1? Sarebbe un bene; Zak Brown contro la partecipazione economica tra team rivali. Max Verstappen e il suo team rispondono alle critiche di Zak Brown in un’intervista.La scuderia McLaren ha manifestato interesse per Max Verstappen, ma alcuni membri del suo entourage non sembrano entusiasti all’idea di collaborare con Zak Brown, il team principal della casa di Wokin ... napolipiu.com F1 | Addio di Stella dalla McLaren? Zak Brown scaccia le vociAndrea Stella via dalla McLaren per far posto a Gianpiero Lambiase? Una voce presente nel paddock di Formula 1 da qualche settimana ma, che secondo il CEO della scuderia inglese, Zak Brown, ... f1-news.eu FUTURO VERSTAPPEN: SI ACCENDE IL MERCATO F1 Il nome di Max Verstappen continua a dominare il paddock… e questa volta è Zak Brown a far discutere con una dichiarazione chiarissima: “Se dovessi scommettere, direi Mercedes.” Parole pes - facebook.com facebook Caso #Stella- #Ferrari: la posizione di Zak #Brown e della #McLaren #F1 x.com