Zagara di Primavera | all' Orto Botanico la mostra-mercato di giardinaggio e florovivaismo

Un fossile vivente capace di attraversare i secoli, fino a superare i mille anni di età. Una specie antichissima e tenace, abituata a resistere in condizioni estreme, ma capace di rigenerarsi sempre: due foglie soltanto, ma che crescono all’infinito. Non poteva esserci simbolo più potente della.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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