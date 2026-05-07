Nella nuova puntata di Volley Night, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, è stato ospite Yuri Romanò. Lo sportivo ha parlato della sua esperienza in Russia e ha espresso entusiasmo per il trasferimento in Polonia. Ha inoltre dichiarato di avere molta voglia di tornare a giocare con la nazionale. Romanò ha condiviso alcune riflessioni sul suo percorso e sulle emozioni legate alle diverse tappe della carriera.

Nella nuova puntata di Volley Night, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, il grande ospite è stato Yuri Romanò. Il pallavolista azzurro, campione del mondo in carica, ha ripercorso gli ultimi anni, dai successi con la maglia della Nazionale fino alla nuova esperienza in Russia con il Fakel, chiudendo la stagione come migliore marcatore del campionato. L’opposto è partito proprio dalla nuova avventura nel campionato russo: “Sono andato con una mentalità abbastanza aperta. Sono arrivato senza troppi pregiudizi per godermi l’esperienza e penso di esserci riuscito. È tutto molto diverso, ho cercato di adattarmi il più possibile per capire il loro mondo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Yuri Romanò: “L’esperienza in Russia mi ha dato tanto, emozionato di andare in Polonia. Ho tanta voglia di Nazionale”

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