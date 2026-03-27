Yuri Romanò eliminato nei playoff scudetto in Russia Stagione a suon di punti ora attesa per la Nazionale E la prossima squadra…

Yuri Romanò è stato eliminato nei playoff scudetto in Russia, concludendo una stagione caratterizzata da numerosi punti accumulati in Super League. Dopo aver dominato a livello individuale durante la stagione regolare, ora l’atleta aspetta di conoscere il suo futuro in Nazionale e con la prossima squadra. La sua performance e le qualificazioni ai playoff hanno attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Yuri Romanò ha giganteggiato a livello individuale durante la stagione regolar della Super League, il massimo campionato italiano di volley maschile: l’opposto che ha contribuito al successo dell’Italia agli ultimi Mondiali ha primeggiato per numero di punti in questa nuova avventura, anche se il suo Fakel Novy Urengoy non è riuscito a emergere nel corso di questa annata agonistica. La squadra del bomber brianzolo ha chiuso al nono posto in classifica generale ed è poi stata eliminata al primo turno dei playoff per mano del Novokuybushevsk: i ragazzi di coach Romanov hanno perso di fronte al proprio pubblico nel confronto d’andata e il successo ottenuto al tie-break nel match di ritorno si è rivelato inutile per il Fakel, che in caso di qualificazione avrebbe incrociato lo Zenit Kazan. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Yuri Romanò eliminato nei playoff scudetto in Russia. Stagione a suon di punti, ora attesa per la Nazionale. E la prossima squadra… Articoli correlati UYBA cede 3-0 al Conegliano nei playoff scudetto, ora la squadra punta alla ChampionsNel contesto dei playoff scudetto, la Prosecco Doc Imoco Conegliano, tra le protagoniste più costanti del torneo, ha impresso un’andatura decisa... Milano-Vallefoglia 3-0 nei playoff scudetto: Lanier torna con 20 puntinel primo confronto dei quarti di finale dei play off scudetto, la Numia Vero Volley Milano batte la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia con un...