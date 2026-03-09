Paolo Del Debbio, ospite a Verissimo, ha raccontato di essere single da due o tre anni dopo un’esperienza sentimentale finita male che gli ha causato molta sofferenza. Ha spiegato di aver ora ritrovato la voglia di amare e di essere amato, affermando di aver riacceso i radar. In passato, ha ricordato, tra i 16 e i 23 anni sono stati gli anni della sua formazione.

Dai 16 ai 23 “sono stati gli anni della mia formazione”: lo racconta Paolo Del Debbio a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo. Il giornalista e conduttore di Dritto e Rovescio parla della decisione di entrare in seminario: “Nella parrocchia dove abitavo c’erano festeggiamenti, io ero affascinato da quel mondo, arrivarono nuovi parroci più giovani e io, guardando queste figure, pensai ‘ma perché non posso farlo anch’io, è bello, parlano con gli altri’ e quindi andai in seminario. Mia mamma, mi hanno raccontato dopo, piangeva ogni mezz’ora. Capii poi alla fine che più che la vocazione a me piaceva studiare e infatti sono stati i due anni più importanti della mia vita perché ho studiato come un pazzo, mi venne anche un po’ di esaurimento nervoso, e ho letto cose a 16 anni che si leggono di solito molto più avanti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono single da due o tre anni. Ho avuto un’esperienza finita male, tanta sofferenza. Ora mi è tornata voglia di amare e essere amato, ho riacceso i radar”: parla Paolo Del Debbio

