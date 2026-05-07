Yuji in Messico un'altra scimmia che trova conforto in un peluche come Punch | spettacolarizzazione dello zoo

In Messico, un cucciolo di eritrocebo è stato ritrovato in uno zoo mentre si consolava con un peluche, dopo essere stato separato dalla madre. La scena ha attirato l’attenzione di visitatori e operatori, che hanno osservato il piccolo animale cercare conforto tra le cose umane. La situazione ha suscitato discussioni sulla gestione degli esemplari e sull’uso di peluche come supporto emotivo negli spazi zoologici.

Yuji, un cucciolo di eritrocebo nato in uno zoo messicano, trova conforto in un peluche dopo essere stato separato dalla madre. È la nuova storia tenera che commuove il web sulla scia del macaco Punch. Cuccioli di scimmie virali e spettacolarizzati che meriterebbero un dibattito molto più ampio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Come sta il macaco abbandonato Punch che stringeva un peluche?Quando Punch è stato abbandonato alla nascita, un peluche a forma di orango è diventato il suo compagno inseparabile, trasformando il piccolo macaco... Lo zoo di Ichikawa invita al rispetto piuttosto che al pietismo: “Il macaco Punch non è bullizzato e non dobbiamo ricavarci profitto”I responsabili del giardino zoologico di Ichikawa, in Giappone, dove si trova il cucciolo di macaco "star" dei social rispondono alle accuse: "Punch... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Yuji, il cucciolo di scimmia che trova conforto in un peluche. Yuji, in Messico un’altra scimmia che trova conforto in un peluche come Punch: spettacolarizzazione dello zooYuji, un cucciolo di eritrocebo nato in uno zoo messicano, trova conforto in un peluche dopo essere stato separato dalla madre ... fanpage.it Yuji come Punch: la storia del cucciolo di scimmia che in Messico trova conforto in un pelucheAllo zoo di Guadalajara un cucciolo di scimmia patas è stato affidato alle cure dei veterinari dopo il rifiuto della madre inesperta. Per aiutarlo a superare il trauma, gli è stato regalato un orso di ... corriere.it