Yuji in Messico un'altra scimmia che trova conforto in un peluche come Punch | spettacolarizzazione dello zoo

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Messico, un cucciolo di eritrocebo è stato ritrovato in uno zoo mentre si consolava con un peluche, dopo essere stato separato dalla madre. La scena ha attirato l’attenzione di visitatori e operatori, che hanno osservato il piccolo animale cercare conforto tra le cose umane. La situazione ha suscitato discussioni sulla gestione degli esemplari e sull’uso di peluche come supporto emotivo negli spazi zoologici.

Yuji, un cucciolo di eritrocebo nato in uno zoo messicano, trova conforto in un peluche dopo essere stato separato dalla madre. È la nuova storia tenera che commuove il web sulla scia del macaco Punch. Cuccioli di scimmie virali e spettacolarizzati che meriterebbero un dibattito molto più ampio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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