Lo zoo di Ichikawa invita al rispetto piuttosto che al pietismo | Il macaco Punch non è bullizzato e non dobbiamo ricavarci profitto

Lo zoo di Ichikawa in Giappone ha diffuso una dichiarazione riguardo al comportamento del cucciolo di macaco Punch, affermando che non si tratta di bullismo e che non bisogna trarne profitto. I responsabili del giardino zoologico hanno sottolineato l’importanza di rispettare gli animali e di evitare interpretazioni sensazionalistiche o approfittamenti. La comunicazione si concentra sulla volontà di promuovere un rapporto più consapevole con gli animali ospitati.

I responsabili del giardino zoologico di Ichikawa, in Giappone, dove si trova il cucciolo di macaco "star" dei social rispondono alle accuse: "Punch non è bullizzato e non modificheremo le nostre cure perper aumentare il numero di visitatori del nostro zoo o i profitti".