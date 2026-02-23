Yamaha Tracer 7 Y-Amt | funzionamento e vantaggi del cambio automatico

Yamaha ha introdotto il sistema Y-Amt sulla Tracer 7 e la versione GT, migliorando il funzionamento del cambio automatico. Questa tecnologia rende più semplice la guida urbana, riducendo lo sforzo sui comandi e aumentando la comodità. Il sistema si adatta automaticamente alle diverse condizioni di strada, offrendo una risposta più fluida e reattiva. Con questa innovazione, Yamaha punta a rendere la moto più accessibile e piacevole anche in città. La prova su strada rivela i primi risultati.

Proviamo a tracciare il perimetro entro il quale i tecnici giapponesi hanno lavorato per portare sul mercato una nuova tecnologia, inaugurata dalle Yamaha Tracer 7 Y-Amt e Tracer 7 GT Y-Amt. Sempre alla ricerca della miglior simbiosi possibile tra uomo e macchina, gli ingegneri Yamaha hanno lavorato sodo al fine di proporre una tecnologia non solo in grado di far provare sensazioni uniche, ma anche di avvicinare chi magari con le due ruote ha un po’ meno dimestichezza, semplificando loro l’approccio. E se fino al secolo scorso lo sviluppo avveniva prettamente per via meccanica, gli ultimi 25 anni hanno visto una crescita esponenziale dell’ambito elettronico applicato a due e quattro ruote, permettendo così di arrivare via software laddove non era possibile farlo via hardware. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Yamaha Tracer 7 & 7 GT 2026: arriva il cambio automatico Y-AMT

