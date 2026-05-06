Piano Xylella oltre l' 86 per cento di avanzamento | Più controlli e trasparenza sui fondi pubblici

Il piano di intervento contro la Xylella fastidiosa in Puglia ha raggiunto oltre l’86 per cento di avanzamento, con un investimento complessivo di 300 milioni di euro. Sono stati intensificati i controlli e aumentata la trasparenza riguardo all’utilizzo dei fondi pubblici destinati alla lotta alla malattia. I lavori proseguono secondo i programmi stabiliti, con l’obiettivo di contenere e gestire la diffusione del patogeno.

Il contrasto alla Xylella fastidiosa in Puglia registra notevoli progressi, con il piano straordinario da 300 milioni di euro che ha superato l'86 per cento di avanzamento nell'utilizzo delle risorse. A renderlo noto è stato l'assessore all'Agricoltura e sviluppo rurale della Regione Puglia.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Consorzi stradali, cambio di regole dopo oltre un secolo. Roma stringe sui fondi e pretende più trasparenzaCi sono voluti oltre cent'anni, ma finalmente Roma stabilisce delle regole per gestire i finanziamenti del Comune ai consorzi stradali, i rapporti... "Influenza aviaria: fare chiarezza su abbattimenti, controlli e uso dei fondi pubblici”Verificare il rispetto delle norme sul benessere animale, la corretta applicazione dei protocolli di biosicurezza e la trasparenza nell’utilizzo dei... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Diffusione Xylella: causa maltempo la Regione proroga i termini per la pulizia dei terreni; Il Comune comunica le misure fitosanitarie obbligatorie per contrastare la Xylella; Puglia, prorogati i termini per i lavori obbligatori contro la Xylella nei terreni; Florovivaismo, via libera alla riforma: Bari resta polo strategico, ma la Xylella frena il settore. Lotta alla Xylella, audizione alla Camera per l'assessore Paolicelli: In Puglia un Piano da 300 milioni di euroIl componente della Giunta regionale pugliese ha relazionato, in Commissione Agricoltura, sullo stato degli interventi attuati per il contrasto al batterio killer: Raggiunto un livello di avanzamento ... baritoday.it Olio, il piano da mezzo miliardo. Il ministero: «Ipotesi Autorità unica e Zona speciale per la Xylella»Pronti 500 milioni in 5 anni. «Obiettivo rilanciare il comparto con Autorità unica e la Zona speciale per la Xylella» Un’Autorità unica per la Xylella, dotata di pieni poteri, con risorse e mezzi ... lagazzettadelmezzogiorno.it OBBLIGO INTERVENTI CONTRO XYLELLA FASTIDIOSA In riferimento alla D.G.R. n. 1075 del 29 luglio 2025, che approva il Piano di azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa in Puglia 2025–2027, si informa la cittadinanza che: È obbliga - facebook.com facebook Piano regionale, più risorse ai servizi fitosanitari e interventi coordinati per proteggere 25 milioni di piante e scongiurare il rischio diffusione del batterio #InCalabria #Regioni x.com