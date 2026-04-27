I carabinieri hanno effettuato un intervento a San Giorgio Jonico, chiudendo due aziende coinvolte in attività di lavoro nero. Le verifiche hanno rilevato irregolarità legate alla sicurezza sul lavoro e alla regolarità contrattuale. Le attività sono state sospese e le aziende sono state sanzionate per le violazioni riscontrate. L’operazione fa parte di un intervento mirato a contrastare il lavoro irregolare nella zona.

? Cosa sapere Carabinieri chiudono due aziende a San Giorgio Jonico per lavoro nero e rischi sicurezza.. Sanzioni amministrative e penali per due imprenditori raggiungono complessivamente 11900 euro.. Due imprenditori di 67 e 57 anni sono stati denunciati dai Carabinieri a San Giorgio Jonico dopo che i controlli sul territorio hanno portato alla sospensione immediata di due attività per violazioni della sicurezza e impiego di lavoratori in nero. Le verifiche, coordinate dal Comando provinciale di Taranto, hanno la collaborazione operativa tra la Stazione locale e le unità di Grottaglie e Montemesola, con il supporto fondamentale del Nucleo Ispettorato del Lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz a San Giorgio Jonico: due aziende chiuse tra nero e rischi

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