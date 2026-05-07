XXV edizione del Maggio Fioranese fra tradizione musica spettacolo e solidarietà

Da modenatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 8 maggio al 1° giugno 2026, Fiorano Modenese ospiterà la XXV edizione del Maggio Fioranese, un evento che coinvolge cittadini e visitatori con un programma vario e gratuito. Durante il mese, il centro della città sarà teatro di concerti, spettacoli, mercatini e iniziative di street food provenienti da diverse regioni. La manifestazione unisce tradizione, musica e solidarietà, confermando la sua presenza annuale nel calendario locale.

Dal 8 maggio al 1° giugno 2026, Fiorano Modenese celebra la XXV edizione del Maggio Fioranese, con un ricco calendario di appuntamenti, tutti gratuiti, che animeranno il centro della città: concerti, spettacoli, mercatini e le eccellenze dello street food locale e nazionale; tante proposte.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Notizie correlate

Maggio Fioranese: 25 anni di musica e tradizioni tra grandi ospiti? Cosa scoprirai Quali artisti internazionali saliranno sul palco di Piazza Ciro Menotti? Come faranno i cittadini a creare un bensone da record? Chi...

Frosinone. Grande musica Sabato 11 Aprile alll’Auditorium del Conservatorio di Musica “L. Refice”. In scena la 2^ edizione di “Musical musical!” Dell’Accademia di Musica e Spettacolo Ars Nova di ColleferroFROSINONE – L’ Accademia di Musica e Spettacolo Ars Nova porterà la 2° Edizione di “Musical musical!” questo sabato 11 Aprile 2026 alle ore 18 sul...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: I 25 anni del Maggio Fioranese: un mese di eventi tra tradizione, spettacolo e solidarietà; Maggio Fioranese: Napoli a passeggio!; Grandi ospiti per i 25 anni del Maggio Fioranese; Al Maggio Fioranese 2026 i Rio, Enzo Avitabile e Paolo Cevoli.

maggio fioranese xxv edizione del maggioAl via la XXV edizione del Maggio FioraneseDal 8 maggio al 1° giugno 2026, Fiorano Modenese celebra la XXV edizione del Maggio Fioranese, con un ricco calendario di appuntamenti, tutti gratuiti, che animeranno il centro della città: concerti, ... sassuolo2000.it

maggio fioranese xxv edizione del maggioGrandi ospiti per i 25 anni del Maggio FioraneseUna ventina di appuntamenti gratuiti, grandi ospiti della musica nazionale e il sapore della tradizione. Fiorano si prepara ... ilrestodelcarlino.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.