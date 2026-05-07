XXV edizione del Maggio Fioranese fra tradizione musica spettacolo e solidarietà
Dal 8 maggio al 1° giugno 2026, Fiorano Modenese ospiterà la XXV edizione del Maggio Fioranese, un evento che coinvolge cittadini e visitatori con un programma vario e gratuito. Durante il mese, il centro della città sarà teatro di concerti, spettacoli, mercatini e iniziative di street food provenienti da diverse regioni. La manifestazione unisce tradizione, musica e solidarietà, confermando la sua presenza annuale nel calendario locale.
Dal 8 maggio al 1° giugno 2026, Fiorano Modenese celebra la XXV edizione del Maggio Fioranese, con un ricco calendario di appuntamenti, tutti gratuiti, che animeranno il centro della città: concerti, spettacoli, mercatini e le eccellenze dello street food locale e nazionale; tante proposte.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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