WWE | EVIL rompe il silenzio dopo il debutto a NXT

Dopo settimane di voci non confermate, il wrestler noto come EVIL ha esordito ufficialmente nel programma WWE NXT. In una dichiarazione rilasciata nelle ultime ore, EVIL ha commentato per la prima volta il suo debutto, rompendo il silenzio e condividendo alcune prime impressioni sull’esperienza fatta in WWE. La sua presenza ha suscitato curiosità tra gli appassionati, che attendevano di capire come si sarebbe inserito nel roster.

Dopo settimane di indiscrezioni, EVIL ha fatto il suo debutto ufficiale in WWE NXT, e ora ha commentato per la prima volta quanto accaduto. L’ex IWGP Heavyweight Champion, da poco approdato in WWE, ha interrotto uno dei segmenti principali dello show, lasciando subito il segno. Debutto misterioso a NXT. EVIL si è presentato durante un promo del campione Tony D’Angelo, interrompendolo senza dire una parola. Il wrestler giapponese ha consegnato a Tony D’Angelo una pergamena con scritte in kanji, per poi lasciare il ring, creando un momento carico di mistero. Subito dopo, la situazione è degenerata con l’attacco di Tavion Heights e Will Kroos, che hanno preso di mira il campione.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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