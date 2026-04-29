NXT ha inaugurato una nuova fase con il debutto di alcuni talenti, tra cui Evil, e diversi atleti in cerca di occasioni nel roster. La divisione maschile ha subito una significativa riduzione, a seguito delle recenti chiamate al roster principale. L’evento segna un punto di svolta per il brand, che punta a riorganizzarsi e a offrire nuove opportunità ai wrestler emergenti. La scena è pronta a osservare le prime sfide e gli sviluppi dei prossimi mesi.

Lo abbiamo detto negli ultimi giorni, con i tanti call-up nel main roster ad NXT si è pronti a ripartire e a ricostruire, con una divisione maschile notevolmente ridotta. Una sfida per Shawn Michaels e Robert Stone, accompagnati dagli allenatori del Performance Center rappresentati da Matt Bloom, una sfida discussa apertamente ad inizio episodio NXT con l’Heartbreak Kid che ha suggerito al GM di inserire i vari talenti di Evolve e LFG lasciando carta libera, un messaggio prontamente recepito dallo spogliatoio forse anche oltre le previsioni. Campioni sotto attacco. Davvero tanti i debutti questa notte, tra atleti noti e meno noti e addirittura un ragazzo che al tavolo di commento hanno definito un fan tra lo stupore generale.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La nuova era di NXT inizia! Debutto per Evil e numerosi talenti in cerca di opportunità

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