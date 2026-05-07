La WWE ha annunciato che Nick Khan continuerà a ricoprire il ruolo di dirigente fino al 2030, dopo aver firmato un nuovo accordo con TKO Group Holdings, che ha presentato i documenti ufficiali presso la SEC. L'intesa prevede un contratto di lunga durata, rafforzando la posizione del dirigente all’interno dell’azienda. La notizia è stata resa pubblica attraverso i documenti depositati presso l’ente di regolamentazione statunitense.

Nick Khan resterà ufficialmente alla guida della WWE ancora a lungo: i nuovi documenti depositati presso la SEC da TKO Group Holdings confermano infatti che il dirigente ha firmato un nuovo accordo che lo legherà alla compagnia fino al 2030. Secondo quanto riportato nei filing pubblicati da TKO, il nuovo contratto è stato firmato il 4 maggio 2026 e garantirà a Khan il ruolo di Presidente della WWE per i prossimi anni. I documenti confermano inoltre che continuerà a operare da Los Angeles, in California, città in cui risiede attualmente. Nick Khan verso guadagni record: I dettagli del rinnovo con WWE e TKO. I dettagli economici dell’accordo mostrano chiaramente quanto TKO consideri Khan una figura fondamentale per il futuro della compagnia.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Nick Khan resta al comando fino al 2030, accordo milionario con TKO

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Secondo Fightful Select, nonostante le speculazioni su TKO, le decisioni sui rilasci WWE sarebbero state prese principalmente da Triple H, Nick Khan e il reperato che si occupa dei rapporti coi talenti della compagnia. (Fightful) #wwenews #wweitalia x.com