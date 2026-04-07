WWE | I messaggi tra Triple H e Nick Khan rivelano lo scontro con Vince McMahon sulla direzione creativa

Un’esclusiva di Brandon Thurston per POST Wrestling ha pubblicato una serie di messaggi WhatsApp tra Paul Levesque, noto come Triple H, e Nick Khan, presidente della WWE, risalenti al 2023. I messaggi rivelano tensioni tra i due e un contrasto con Vince McMahon riguardo alla direzione creativa dell’azienda. La pubblicazione ha portato alla luce le divergenze interne sulla gestione degli aspetti artistici e strategici della compagnia.

Un’esclusiva di Brandon Thurston per POST Wrestling ha portato alla luce una serie di messaggi WhatsApp scambiati tra Paul Levesque ( Triple H ) e Nick Khan, presidente della WWE, nel corso del 2023. I messaggi, depositati come prove nella causa intentata dagli azionisti presso la Court of Chancery del Delaware, gettano nuova luce sulle tensioni interne alla WWE durante il periodo della fusione con la UFC sotto il gruppo TKO. Gli azionisti sostengono che Vince McMahon e alcuni membri del consiglio di amministrazione, tra cui Khan e Levesque, abbiano pilotato la fusione WWE-UFC del 2023 per garantire la permanenza di McMahon nella nuova società, nonostante le accuse di condotta sessuale inappropriata a suo carico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: I messaggi tra Triple H e Nick Khan rivelano lo scontro con Vince McMahon sulla direzione creativa Vince McMahon, Triple H e Nick Khan sotto accusa: le pesanti rivelazioniLo scenario legale che circonda la fusione WWE-Endeavor sta prendendo una piega decisamente complessa, con gli azionisti ricorrenti che chiedono alla... WWE: Triple H interviene a Raw e evita lo scontro tra Oba Femi e Brock LesnarMomenti di altissima tensione nell’ultima puntata di WWE Raw, dove Oba Femi e Brock Lesnar sono arrivati a un passo dallo scontro fisico prima di...