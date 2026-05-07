Nel torneo WTA di Roma, la giocatrice Grant ha vinto il derby contro Pigato, che era rimasta fuori dalla competizione. La Grant ha perso il primo set 6-1, ma nel corso della partita è riuscita a cambiare ritmo e a ribaltare il risultato. Il match ha mostrato come la resistenza fisica sia diventata un elemento fondamentale nel tennis contemporaneo, influenzando le tense di gioco e le strategie delle atlete.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la Grant a ribaltare un primo set perso 6-1?. Perché il tennis moderno richiede una resistenza fisica molto più elevata?. Chi sono le altre quattro italiane eliminate dal tabellone principale?. Cosa ha deciso Novak Djokovic riguardo alla sua posizione nella PTPA?.? In Breve Brancaccio, Urgesi e Stefanini eliminate dal main draw del WTA 1000 di Roma.. Jasmine Paolini affronta Leolia Jeanjean per mantenere vive speranze nel torneo romano.. Novak Djokovic lascia la PTPA fondata nel 2020 insieme a Vasek Pospisil.. Roger Federer ammesso nella Tennis Hall of Fame con cerimonia nel 2026.. Tyra Caterina Grant ha conquistato la prima vittoria per l’Italia al WTA 1000 di Roma battendo Lisa Pigato con 1-6 6-2 6-4 in un derby decisivo per il secondo turno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - WTA Roma, Grant ribalta il derby: Pigato resta fuori dal torneo

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Grant-Pigato, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Baez avanti su Brooksby, il derby si avvicina

Leggi anche: LIVE Grant-Pigato 1-6 6-2 6-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la romana vince il derby e passa al secondo turno!

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Internazionali d’Italia 2026: Grant vince il derby contro Pigato e vola al 2° turno; WTA Roma 2026, avanzano Potapova e Ostapenko. Jeanjean sfiderà Paolini; Grant rimonta Pigato a Roma, avanti anche Arnaldi; WTA Roma 2026: il derby azzurro sorride a Grant. Escono Urgesi e Brancaccio.

WTA Roma 2026, avanzano Potapova e Ostapenko. Jeanjean sfiderà PaoliniIl fitto programma di incontri della seconda giornata degli Internazionali d'Italia femminili completa il primo turno. In serata si palesa anche la ... oasport.it

Grant-Pigato oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingDerby italiano agli Internazionali d'Italia 2026, per il tabellone femminile. E, va detto, è uno di quei confronti che sia l'una che l'altra avrebbero ... oasport.it

Nemmeno L'ATP di Roma riesce a rigenerare Matteo Berrettini. Il tennista romano esce subito di scena, superato da un buon Popryn. 6-2; 6-3; il punteggio finale. Un match che forse ha avuto la svolta finale quando nel primo game del secondo set, un punto i - facebook.com facebook

America’s Cup a Cagliari, vietato “nascondere” il cantiere di via Roma: è polemica x.com