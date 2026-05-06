Nella partita valida per il torneo WTA di Roma, la giocatrice romana ha conquistato la vittoria contro la sua avversaria in tre set, dopo aver perso il primo 1-6 e aver poi vinto i successivi 6-2 e 6-4. La sfida si è rivelata molto combattuta e nervosa, con momenti di grande tensione per entrambe le atlete. La vincitrice si è qualificata così al secondo turno della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Grant ha vinto un match giocato con moltissima tensione vista l’importanza che aveva per entrambe, ma alla fine ha meritato di chiudere al meglio la rimonta dopo un primo set praticamente non giocato. Nel secondo set è arrivata la reazione che ha dimostrato il talento immenso della giovane classe 2008, mentre nel terzo set ha vinto con successo la lotta di nervi con la sua connazionale e amica. 1-6, 6-2, 6-4 GAME, SET AND MATCH! Grant chiude il match con la prima palla vincente! 40-30 Il primo se ne va con la palla corta vincente di Pigato che, quando ha potuto usare questo colpo, ha quasi sempre fatto male alla romana.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Grant-Pigato 1-6 6-2 6-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la romana vince il derby e passa al secondo turno!

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Gli azzurri in campo oggi a Roma mercoledì 6 Ore 14:30 Arnaldi vs Munar Ore 11:00 Stefanini vs Ostapenko Ore 12:30 Urgesi vs Golubic Ore 12:30 Pigato vs Grant Ore 14:00 Brancaccio vs Townsend Ore 17:00 Basiletti vs Tomljanovic - facebook.com facebook