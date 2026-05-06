Alle 11.45 si avvicina il momento del derby tra le giovani Grant e Pigato nel torneo WTA di Roma 2026. Nel frattempo, Baez ha concluso il primo set del suo incontro contro Brooksby con il punteggio di 6-3. La partita tra Grant e Pigato si svolgerà a breve, mentre i risultati delle altre sfide sono disponibili aggiornamenti in tempo reale.

11.45 Manca sempre meno all’inizio del derby tra le giovani Grant e Pigato, con Baez che ha appena chiuso e vinto il primo parziale del suo match contro lo statunitense Brooksby per 6-3. Le azzurre attendono la fine dell’incontro per entrare in campo. Il match tra Grant e Pigato sarà il secondo in programma dalle 11.00 alla BNP Paribas Arena, con la giornata che inizierà con la sfida tra lo statunitense Jenson Brooksby e l’argentino Sebastian Baez. Segui l’intero incontro, punto dopo punto, in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti! ‘La Fagianata’ di Magrini: “Per Vingegaard non sarà una passeggiata....🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Grant-Pigato, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Baez avanti su Brooksby, il derby si avvicina

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