In un torneo internazionale di rugby femminile, World Rugby ha deciso di far usare alle giocatrici una palla di dimensioni più ridotte rispetto a quella tradizionale. La variazione mira a favorire la maneggevolezza e la precisione durante le partite. La decisione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, alcuni dei quali ritengono possa influire sulle strategie di gioco, mentre altri attendono di vedere i risultati sul campo.

In un importante torneo internazionale, per migliorare il gioco, ma c'è chi ne parla come della «peggior decisione che qualcuno abbia mai preso» A settembre in un importante torneo internazionale femminile di rugby a 15, la versione più tradizionale e prestigiosa del gioco, si userà una palla più piccola del normale. Succederà nelle WXV Global Series, il torneo internazionale che tra le 12 nazionali più forti del mondo, tra cui l’Italia. A deciderlo è stato World Rugby, l’organo che governa il rugby nel mondo, secondo cui una palla più piccola potrebbe migliorare il rugby femminile. Non tutte le rugbiste però sono d’accordo, e c’è anzi chi è molto, molto in disaccordo.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - World Rugby farà giocare le rugbiste con una palla più piccola

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