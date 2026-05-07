Sabato 9 maggio 2026 alle 18:30 si svolgerà la partita tra Wolfsburg e Bayern Monaco, con le formazioni ufficiali e le quote già disponibili. Per i bavaresi si tratta dell’ultima trasferta della stagione di Bundesliga, dopo aver fallito la rimonta in Champions League, che ha portato alla perdita di un obiettivo importante. La partita si gioca in un momento di tensione, con il Bayern alla ricerca di punti salvezza e il Wolfsburg determinato a consolidare la propria posizione in classifica.

Non è riuscita la rimonta in Champions al Bayern Monaco che vede sfumare l’obiettivo grosso, e che oggi contro il Wolfsburg ha in programma l’ultima trasferta di quest’annata di Bundesliga. I woelfe grazie all’arrivo di Hecking sono tornati in linea di galleggiamento e adesso lottano a pari con il St. Pauli per agguantare i playout ed evitare una clamorosa retrocessione. Sono 3 le squadre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wolfsburg-Bayern Monaco (sabato 09 maggio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Bavaresi contro i woelfe a caccia di punti salvezza

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