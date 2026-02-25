Blues & Wine Awards 2025-26 una grande notte del vino tra premi cultura e memoria

Riconoscimenti a etichette siciliane e nazionali, omaggio a Luigi Veronelli nel centenario e dibattito al convegno di ampelografia sul futuro del settore Si è svolta nei giorni scorsi la XIX edizione dei Blues & Wine Awards, dedicata alle produzioni 2025, nell’ambito della XXIII edizione del Blues & Wine Soul Festival. Una serata che ha unito degustazioni, riconoscimenti e momenti di approfondimento sul comparto enogastronomico, con otto vini in concorso suddivisi nelle quattro sezioni spumanti, bianchi, rossi e da dessert. Per gli spumanti si è imposto lo spumante metodo classico “Enrica” 2018 dell’azienda Tenute Spadafora (Grillo in purezza). Nella sezione bianchi ha vinto “Vulcano Bianco” 2024 dell’azienda Carlo Hauner (Chardonnay in purezza). Tra i rossi primo posto per “Don Antonio” 2020 riserva di Morgante Vini (Nero d’Avola in purezza). Nella categoria da dessert si è affermata la vendemmia tardiva 2022 di Tenute Gigliotto da Petit Verdot. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

