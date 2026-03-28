Dopo due giorni di condizioni meteorologiche avverse caratterizzate da pioggia, vento e temperature in calo, le Marche hanno vissuto una domenica di tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione. Tuttavia, le previsioni indicano un peggioramento in arrivo, con freddo, pioggia e neve che scenderanno fino a 900 metri di altitudine. È attesa una nuova fase di maltempo nelle prossime ore.

Dopo due giorni di inverno pieno con pioggia, vento e temperature in picchiata, le Marche salutano una domenica di calma e tempo stabile, con cielo azzurro o poco nuvoloso su gran parte della regione. Ma il sereno durerà poco: già da lunedì pomeriggio - anticipa il meteo della protezione civile regionale - le prime nubi avanzeranno da nord, preparando la strada a piogge e rovesci che dureranno fino a martedì, accompagnati da un calo delle temperature e venti freddi lungo la costa. Il meteo di domenica 29 marzo La domenica sarà caratterizzata da condizioni meteo tranquille, ideali per attività all’aperto. Non sono previste precipitazioni significative, e le temperature rimarranno piacevoli per il periodo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Marche, dura poco il sereno dopo la tempesta: in arrivo freddo, pioggia e neve fino a 900 metri. Ecco quando

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