Wanda Ferro | 245 milioni per la sicurezza in Calabria

Da gbt-magazine.com 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal Viminale sono stati assegnati quasi 245 milioni di euro ai Comuni calabresi destinati a interventi di messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici. La distribuzione dei fondi mira a migliorare la sicurezza e a rafforzare le strutture comunali nella regione. La ripartizione dei finanziamenti è stata comunicata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui criteri di assegnazione.

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Dal Viminale quasi 245 milioni ai Comuni calabresi per interventi di messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici.. Il Ministero dell’Interno destina ai Comuni calabresi quasi 245 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici. Un impegno che il Sottosegretario Wanda Ferro definisce “concreto” e coerente con la linea del Governo sulla prevenzione del rischio idrogeologico e sulla tutela delle comunità locali. Le risorse arrivano attraverso il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, adottato insieme al Ragioniere generale dello Stato, nell’ambito dei finanziamenti previsti dalla legge 1452018 per le annualità 2026, 2027 e 2028.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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