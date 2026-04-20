Parigi sesta riunione ministeriale della Coalizione europea contro la criminalità organizzata | c' è pure il sottosegretario calabrese Wanda Ferro

A Parigi si è tenuta la sesta riunione ministeriale della Coalizione europea contro la criminalità organizzata, cui ha partecipato anche il sottosegretario calabrese. Durante l'incontro si è discusso di strategie per migliorare la collaborazione tra enti pubblici e privati, con l’obiettivo di contrastare i flussi finanziari illeciti e potenziare gli strumenti investigativi, in particolare nel settore digitale. La riunione ha riunito rappresentanti di diversi paesi europei per condividere metodi e tecniche di indagine.

Rafforzare la cooperazione tra pubblico e privato, colpire i flussi finanziari illeciti e potenziare gli strumenti investigativi, anche nel dominio digitale. Sono questi i principali assi degli interventi del sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che ha partecipato, su delega del ministro Matteo Piantedosi, alla sesta riunione ministeriale della Coalizione europea contro la criminalità organizzata, svoltasi a Parigi e dedicata al tema del consolidamento dei partenariati pubblico-privato nella lotta al narcotraffico. Sicurezza portuale e cooperazione con i privati Nel corso della prima sessione, dedicata al contrasto delle infiltrazioni...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Parigi, sesta riunione ministeriale della Coalizione europea contro la criminalità organizzata: c'è pure il sottosegretario calabrese Wanda Ferro Notizie correlate Osservatorio Beni Confiscati: lunedì 9 febbraio alle 10 a Palazzo di Città il convegno di approfondimento. Parteciperà Wanda Ferro, Sottosegretario al Ministero dell’InternoIl Comune di Taranto ha istituto l’Osservatorio di concertazione permanente sull’uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, uno... Leggi anche: Meloni contro le mafie: “Togliere i figli ai boss della criminalità organizzata”