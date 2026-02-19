Il Wall Street Journal segnala che le poche tasse pagate dai miliardari rappresentano un problema per l’economia. La causa principale è la grande disuguaglianza fiscale, che favorisce chi ha di più e riduce le risorse per lo Stato. Secondo il giornale, questa situazione alimenta tensioni sociali e limita i fondi per servizi pubblici essenziali. Un esempio concreto è il caso di alcuni imprenditori che pagano imposte molto basse rispetto ai loro guadagni. La questione continua a divampare tra esperti e politici.

Anche il Wall Street Journal scopre che le disuguaglianze crescenti e l ‘ingiustizia fiscale sono un problema urgente. Mercoledì il quotidiano finanziario ha pubblicato un articolo intitolato “ La bassa tassazione dei miliardari sta diventando un problema per l’economia “. Catenaccio: L’ elusione fiscale dei super-ricchi è un problema economico oltre che politico. L’analisi ha come spunto la raccolta firme in corso in California con l’obiettivo di chiamare i cittadini alle urne per un referendum sulla tassa una tantum del 5% per i miliardari proposta da un sindacato che rappresenta principalmente lavoratori nel settore della sanità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ora lo scrive anche il Wall Street Journal: “Le poche tasse pagate dai miliardari sono un problema per l’economia”

L’Europa ha capito che deve riarmarsi, scrive il Wall Street JournalL’Europa sta riconsiderando la propria capacità di difesa, come evidenziato dal Wall Street Journal.

Sull’Ucraina va in frantumi l’unità dell’Occidente. Il Wall Street Journal racconta lo scontro frontale tra Usa-Ue sul futuro di Kiev e MoscaL'unità dell'Occidente sull'Ucraina si sta sgretolando, tra tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.