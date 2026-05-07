WITCH resta un caso unico nel fumetto dopo 25 anni | era un progetto incerto è diventato fenomeno globale

Dopo più di venticinque anni dalla sua prima pubblicazione, W.I.T.C.H., la serie a fumetti di Disney Italia, mantiene una presenza stabile tra i lettori. Nato come progetto incerto, si è affermato nel tempo come un fenomeno che ha attraversato diverse generazioni. La serie, che ha riscosso grande successo, resta un esempio unico nel panorama del fumetto, consolidando il suo ruolo nel cuore di molti appassionati.

Dopo venticinque anni, W.I.T.C.H., la serie a fumetti di Disney Italia, continua a essere amata e ricordata con affetto dai suoi lettori. Nata come un esperimento è diventato un fenomeno globale. Per molto tempo, ha rappresentato una possibilità concreta di cambiamento per l'editoria italiana.🔗 Leggi su Fanpage.it

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