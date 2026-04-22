Una donna che aveva lavorato per 25 anni come cassiera nel modenese è stata licenziata dopo aver acquistato delle barrette. La vicenda riguarda un episodio che ha suscitato attenzione, mettendo in luce le complicazioni tra errori e responsabilità sul posto di lavoro. La decisione di interrompere il rapporto lavorativo si è verificata in un contesto in cui la distinzione tra innocente sbaglio e colpa grave appare sottile.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una vicenda tra errore e responsabilità. Esiste una linea sottile tra errore e colpa, soprattutto nel mondo del lavoro, e quando viene superata può avere conseguenze pesanti. È quanto accaduto a una cassiera di 55 anni, con oltre 25 anni di servizio, che ha perso il posto dopo un episodio che lei stessa definisce “un incubo”. Il licenziamento e la contestazione disciplinare. La decisione dell’azienda è arrivata l’ 8 aprile, al termine di una procedura disciplinare legata alla gestione di alcune barrette energetiche da 1,25 euro ciascuna. Un valore economico minimo, ma ritenuto sufficiente per giustificare il licenziamento.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Licenziata dopo 25 anni per delle barrette: il caso di una cassiera nel Modenese

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