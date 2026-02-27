Pokémon Day 2026 | trent’anni dopo l’universo nato su Game Boy è diventato un’economia globale della nostalgia

Il 27 febbraio 1996 ha segnato il debutto di Pokémon su Game Boy, dando vita a un universo che in tre decenni si è trasformato in un fenomeno globale. Dal lancio dei primi giochi ai eventi dedicati, l’industria videoludica e il merchandising hanno portato questa saga a diventare una presenza costante nel mondo della cultura pop. Oggi, il Pokémon Day 2026 celebra questa lunga storia di successi e di fandom.

Pokémon compie 30 anni: dal debutto su Game Boy alle aste live, oggi è un fenomeno culturale e finanziario globale. Il 27 febbraio 1996 segna l’inizio di un immaginario che in trent’anni è passato dal pixel monocromatico alla centralità culturale globale: uscivano in Giappone Pokémon Rosso e Verde, due cartucce per Game Boy che avrebbero ridefinito il concetto stesso di franchise transmediale prima ancora che l’espressione diventasse di uso comune. Trent’anni dopo, il Pokémon Day non è soltanto una celebrazione per nostalgici o una ricorrenza di settore: è la conferma che quell’universo di creature immaginarie dai poteri speciali ha saputo attraversare tre generazioni trasformandosi, senza mai perdere coerenza identitaria, in una delle architetture culturali più solide della contemporaneità. 🔗 Leggi su Panorama.it

