Vuelta España Femenina acuto di Bredewold ad Astorga Paternoster sale sul podio

Da oasport.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la quinta tappa della Vuelta España Femenina, lunga 119,6 chilometri tra León e Astorga, un arrivo in volata ha deciso la vittoria. L’olandese Mischa Bredewold, atleta del Team SD Worx – Protime, ha prevalso sul traguardo, conquistando il primo posto. Sul podio è salita anche un’altra ciclista, Paternoster, che ha completato la gara in seconda posizione. La frazione si è conclusa con una volata decisiva, come previsto.

Volata doveva essere e volata è stata. L’olandese Mischa Bredewold del Team SD Worx – Protime si aggiudica in volata l a quinta tappa della Vuelta España Femenina, la León-Astorga di 119,6 chilometri. Per la formazione neerlandese quello odierno è il secondo successo consecutivo nella corsa iberica. Bredewold, grazie ad una progressione dirompente, brucia in volata la compagna di squadra Lotte Kopecky e l’italiana Letizia Paternoster, terza dopo esser rientrata in gruppo in seguito ad una caduta senza gravi conseguenze. Kopecky consolida il suo primato e ora guida la classifica generale con 12” sulla tedesca Franziska Koch della FDJ United – SUEZ e 18” sulla francese Cedrine Kerbaol della EF Education-Oatly.🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Vuelta España Femenina, acuto di Bredewold ad Astorga. Paternoster sale sul podio

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