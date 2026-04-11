Luca Pesaresi è il padre di Valentina Pesaresi e ha 45 anni. È appassionato di musica e fa parte del duo musicale “I Vuelle”. Dopo l’eliminazione di Valentina da Amici, si sono diffuse notizie sulla sua presenza e sul suo coinvolgimento nel percorso artistico della figlia. Luca vive con la famiglia in una città del nord Italia e ha spesso accompagnato Valentina durante le sue esibizioni e prove.

Geometra di professione, musicista per passione, Luca è stato il primo a intuire il talento della figlia e a sostenerla in ogni fase del suo percorso, dalle prime lezioni di canto fino al debutto televisivo. Ma chi è davvero Luca? Qual è la sua storia musicale? E come si è costruito il rapporto speciale con Valentina, un legame che ha dato vita anche a un progetto artistico condiviso? Scopriamolo insieme. Luca Pesaresi è un uomo che ha sempre vissuto la musica come una seconda pelle. Pur lavorando come geometra, non ha mai abbandonato la chitarra, strumento che lo accompagna da anni e che lo ha portato a esibirsi con diverse band, tra cui i Pink Floyd Sound Project, una tribute band molto apprezzata nel panorama locale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Luca, il papà di Valentina Pesaresi: età, passione per la musica e il duo “I Vuelle”

Amici 25, chi è Valentina Pesaresi: profilo completo tra età, di dov’è e curiosità sul fidanzatoValentina Pesaresi, uno dei volti di Amici 25, si è distinta per talento e sensibilità.

Chi è Valentina Pesaresi, la cantante di Amici 2025Valentina Pesaresi è una delle cantanti dell'edizione 25 di Amici di Maria De Filippi.