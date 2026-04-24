Solo 300 biglietti ai pesaresi Con l’obbligo di andare in pullman
È stato annunciato che ai tifosi della Vuelle saranno concessi 300 biglietti per la partita di fine campionato a Livorno. La distribuzione sarà riservata esclusivamente ai residenti in provincia di Pesaro e Urbino. Inoltre, i supporter dovranno raggiungere la trasferta a bordo di pullman organizzati dall’ente sportivo. La limitazione numerica e la modalità di trasporto sono state confermate ufficialmente.
Confermato ufficialmente il numero di biglietti concessi ai tifosi della Vuelle per l’ultima di campionato a Livorno: saranno 300, per i soli residenti in provincia di Pesaro e Urbino, con dei paletti che rendono complicata l’organizzazione. Infatti si potrà andare solo con mezzi collettivi, quindi pullman o al massimo minivan: tifosi in possesso di regolare biglietto ma con mezzi propri non saranno ammessi all’interno dell’impianto. Questo si legge sulla determina dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, mentre nel successivo tavolo tecnico sono state disposte altre misure di sicurezza: per l’acquisto del biglietto è...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Panoramica sull’argomento
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