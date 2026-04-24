Solo 300 biglietti ai pesaresi Con l’obbligo di andare in pullman

È stato annunciato che ai tifosi della Vuelle saranno concessi 300 biglietti per la partita di fine campionato a Livorno. La distribuzione sarà riservata esclusivamente ai residenti in provincia di Pesaro e Urbino. Inoltre, i supporter dovranno raggiungere la trasferta a bordo di pullman organizzati dall’ente sportivo. La limitazione numerica e la modalità di trasporto sono state confermate ufficialmente.