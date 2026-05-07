Voto domicilare negato tra circolari in ritardo e medici Asl introvabili

In Irpinia, le procedure per il voto assistito e domiciliare sono bloccate a causa di ritardi nelle circolari e della mancanza di medici legali disponibili. La Prefettura ha inviato una comunicazione che è arrivata oltre i tempi previsti, creando ulteriori ostacoli. Questa situazione sta impedendo ai cittadini più fragili di esercitare il diritto di voto, con le procedure che risultano praticamente impossibili da completare.

Tempo di lettura: 3 minuti Il diritto al voto in Irpinia diventa un miraggio per i più fragili. Una comunicazione della Prefettura arrivata fuori tempo massimo e la carenza di medici legali stanno bloccando le procedure per il voto assistito e, soprattutto, per quello domiciliare. Quello che dovrebbe essere l’esercizio del più alto diritto democratico si sta trasformando, per decine di cittadini avellinesi, in un labirinto burocratico senza via d’uscita. A l centro della polemica il sistema di accesso al voto domiciliare e assistito, paralizzato da un mix letale di ritardi istituzionali e carenze croniche di personale sanitario. Il primo corto circuito è di natura amministrativa e ha dell’incredibile.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Voto domicilare negato tra circolari in ritardo e medici Asl introvabili Notizie correlate Medici di base introvabili. I piccoli comuni alzano la voce: “Non diventi una guerra tra noi”Sarteano (Siena), 21 marzo 2026 – La carenza di medici di famiglia nei piccoli comuni della Toscana è una criticità che si fa sempre più evidente. Leggi anche: Referendum, a Ercolano due disabili denunciano: “Negato nostro diritto al voto”