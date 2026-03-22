Referendum a Ercolano due disabili denunciano | Negato nostro diritto al voto

Tempo di lettura: 2 minuti “Diritto al voto negato ai disabili”. La denuncia arriva da Giuseppe Ferruzzi, presidente di Abaco Campania (Associazione di base dei consumatori). Siamo a Ercolano, scuola Rocco Scotellaro di via Cuparella. Stamane, due giovani disabili in carrozzina si sono recati al seggio, per votare al Referendum. Per accedere, avrebbero dovuto salire una scalinata, pur dotata di apposito elevatore. “Un episodio davvero sgradevole, non ci permettono di votare” accusa Giuseppe, uno dei due cittadini in sedia a rotelle. Secondo il suo racconto, al loro arrivo non ci sarebbe stato “nessuno in grado di far funzionare la rampa, né di preoccuparsi del problema”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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