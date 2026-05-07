Iran | Von der Leyen a Trump Teheran non deve avere nucleare

Durante una visita ufficiale in Italia, un rappresentante dell’Unione Europea ha dichiarato che l’Iran non dovrebbe mai avere armi nucleari. La posizione è stata ribadita con forza, sottolineando la volontà di mantenere il paese privo di armamenti nucleari. La dichiarazione si inserisce nel quadro delle tensioni tra le parti coinvolte e delle preoccupazioni sulla questione nucleare nella regione.

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