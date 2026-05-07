Iran Von der Leyen a Trump | Teheran non deve avere l’arma nucleare

La presidente della Commissione europea ha avuto un colloquio telefonico con l'ex presidente degli Stati Uniti. Durante la conversazione, si è parlato della questione nucleare in Iran, con l'obiettivo di impedire che Teheran ottenga armi nucleari. Nessun dettaglio sulla durata della conversazione o sui temi specifici trattati è stato reso noto. La discussione si inserisce nel contesto delle tensioni legate al programma nucleare iraniano.

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La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha sentito al telefono il capo della Casa Bianca, Donald Trump. I had a very good call with @POTUS. We discussed the situation in the Middle East and our close coordination with regional partners. We are united that Iran must never posses a nuclear weapon. Recent events have clearly shown that the risks to regional stability and global. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 7, 2026 “ Siamo uniti nel ritenere che l’Iran non debba mai possedere un’arma nucleare. Gli eventi recenti hanno chiaramente dimostrato che i rischi per la stabilità regionale e la sicurezza globale sono troppo grandi”, ha scritto su X von del Leyen.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Von der Leyen a Trump: “Teheran non deve avere l’arma nucleare” Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare Notizie correlate Leggi anche: Iran: Von der Leyen a Trump, Teheran non deve avere nucleare Iran, Trump: "Non consentirò mai a Teheran di avere arma nucleare"“Preferirei risolvere il problema attraverso la diplomazia, ma una cosa è certa: non consentirò mai allo sponsor numero uno del terrorismo di avere... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Von der Leyen: Guerra in Iran costa all'Ue 500 milioni al giorno per l'energia; Von der Leyen: La guerra in Iran ci costa 500 milioni al giorno di energia; Von der Leyen: Costo crisi 27 miliardi in 60 giorni. Conseguenze per mesi o anni; Von der Leyen: 'Guerra in Iran costa all'Ue 500 milioni al giorno per energia'. Iran: Von der Leyen a Trump, Teheran non deve avere nucleareMilano, 7 mag. (LaPresse) - Siamo uniti nel ritenere che l'Iran non debba mai possedere un'arma nucleare. Gli eventi recenti hanno chiaramente dimostrato che ... lapresse.it Von der Leyen a Trump, 'l'Iran non deve avere il nucleare'Buona conversazione con il presidente Trump. Siamo concordi sul fatto che l'Iran non debba mai entrare in possesso di armi nucleari. (ANSA) ... ansa.it L'Iran minaccia gli Emirati Arabi Uniti, mentre la sua agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim afferma che ci sono "segnali di un'azione ostile" da parte degli Emirati Arabi Uniti in seguito a segnalazioni di esplosioni nella città costiera di Bandar Abbas, sul Go - facebook.com facebook L'Iran pubblica un video della portacontainer Msc Francesca sequestrata nello Stretto di Hormuz x.com